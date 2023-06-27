Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
В лесу возле города Сертолова Ленинградской области обнаружили сгоревшие останки человека. Об этом 27 июня сообщил «Известиям» источник.
Накануне местный житель выгуливал собаку в лесополосе в направлении деревни Дранишники. Он обнаружил тлеющий полиэтиленовый пакет. Мужчина попытался потушить пакет, и в этот момент из него выкатилось нечто похожее на человеческую голову.
Останки были направлены в морг Токсовской межрайонной больницы для установления причины смерти.
Ранее, 20 июня, стало известно, что в реке Клязьме в городе Щелково Московской области обнаружен труп восьмилетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).