Труп 8-летнего мальчика нашли в реке Клязьме в подмосковном Щелково
В реке Клязьме в городе Щелково Московской области обнаружен труп 8-летнего мальчика. Об этом 20 июня сообщил источник «Известий».
Тело ребенка было найдено 19 июня в 17:00 в реке в 200 м от улицы Набережная в поселке Загорянский.
Сообщается, что мальчик проживал в Королеве.
К этому моменту тело ребенка направлено на судебно-медицинское исследование. С места происшествия изъяты пробы воды. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Источник 17 июня сообщил «Известиям» о том, что в Челябинске мужчина убил малолетнюю дочь. По его словам, 41-летний челябинец набросился на девятилетнюю девочку с ножом. Ребенок получил смертельные ранения и скончался.
Сам нападавший после преступления попытался покончить с собой, но медики спасли его.