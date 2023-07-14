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Представлены новые усиленные грузовики, пикапы и тягачи на базе Lada
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Представлены новые усиленные грузовики, пикапы и тягачи на базе Lada

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Фото: Lada
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Ателье спецавтомобилей ПВР, расположенное в Тольятти, представило разработанные на базе Lada Niva и Granta полурамные усиленные грузовики, пикапы и тягачи. Об этом 14 июля сообщает Drom.ru.

Тольяттинское ателье показало линейку из трех моделей, которые получили названия «Мул», «Бизон» и «Лань».

PVR-235710 «Мул» построен на основе внедорожника Lada Niva Legend. Автомобиль обладает однорядной кабиной и усиленным шасси. «Мул» поставляется со стандартным для «Нивы» 1,7-литровым 81-сильным двигателем, однако производитель также предлагает опциональную силовую установку объемом 1,8 л.

«Мул» доступен в таких конфигурациях, как стандартный бортовой грузовик, удлиненный бортовой грузовик, седельный тягач и промтоварный фургон. Грузоподъемность «Мула» во всех исполнениях достигает 800 кг, а цена на легкий коммерческий автомобиль находится в пределах от 1,35 до 1,5 млн рублей.

Кроме того, у «Мула» есть отдельная модификация ― PVR «Бизон», который представляет собой разновидность бортового «Мула», оснащенную внедорожными колесами размерности и оригинальным обвесом кузова с массивными расширителями арок из тисненого черного пластика. Цена на такой легкий грузовик начинается от 1,6 млн рублей.

Выполненный на базе Granta переднеприводной полурамный грузовик PVR-235700 «Лань» продается с двумя силовыми установками на выбор: стандартным автовазовским восьмиклапанным 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с., а также с 1,8-литровым мотором.

Модель представлена в четырех версиях: стандартный бортовой грузовик, удлиненный бортовой грузовик, седельный тягач, изотермический фургон. Грузоподъемность «Лани» аналогична «Мулу» и составляет 800 кг максимум. Цена на грузовую Granta начинается от 1,35 млн рублей.

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Ранее, 13 июля, стало известно, что в Кении планируют организовать сборку пикапов Zamyad Z24, которые производятся в Иране с 1970 года. Zamyad Z24 ― лицензионная копия японского пикапа Nissan Junior третьего поколения, который производился в Японии с 1970 по 1982 год.

Выпускаемая в Иране версия оснащается последние 15 лет дизельным двигателем FAW CA4D28C4-1, в основе которого лежит 93-сильный турбодизель Isuzu объемом 2,8 л, появившийся на свет в далеком 1985-м. Максимальная скорость Zamyad ― 160 км/ч.

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