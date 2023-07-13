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В Кении начнется сборка 53-летних иранских пикапов Zamyad Z24

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Фото: соцсети
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В Кении планируют организовать сборку пикапов Zamyad Z24, которые производятся в Иране с 1970 года. Об этом сообщает иранский портал Khodrobank.

Zamyad Z24 ― лицензионная копия японского пикапа Nissan Junior третьего поколения, который производился в Японии с 1970 по 1982 год. Выпускаемая в Иране версия оснащается последние 15 лет дизельным двигателем FAW CA4D28C4-1, в основе которого лежит 93-сильный турбодизель Isuzu объемом 2,8 л, появившийся на свет в далеком 1985-м. Максимальная скорость Zamyad ― 160 км/ч.

Известно, что африканская версия пикапа будет продаваться под брендом Kifaru.

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Ранее, 12 июля, компания Audi возродила заднемоторный NSU Prinz 4 1971 года выпуска в новом концепт-каре Audi EP4. NSU Prinz ― дальний родственник современных Audi. Именно из ворот бывшего завода NSU в Неккарзульме с 1961 по 1973 год выезжали малолитражки Prinz.

Электрический концепт создан на основе кузова оригинального NSU Prinz 4 1971 года выпуска, однако автомобиль получил совсем новую переднюю и заднюю часть, в том числе оптику, а крылья Audi EP4 созданы с помощью 3D-принтера.

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