Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сотников победил в восьмом этапе «Шелкового пути»

Водитель экипажа «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников 14 июля стал победителем восьмого этапа ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он прошел 315 км за 3 часа 40 минут.

Маршрут восьмого тура проходил по направлению Волгоград – Липецк. Второе место в заезде занял Андрей Каргинов. Бронзу по итогам гонки завоевал Сергей Вязович.

На седьмом этапе участники преодолели самый протяженный маршрут Саратов – Волгоград — 430 км. Лидером в классе T1 стал экипаж команды VRT пилота Владимира Васильева. Среди серийных внедорожников класса Т2 первое место занял Антон Мельников на Toyota LC 200 команды «Подмосковье». В категории мотовездеходов лучшее время показал Дмитрий Мордкович из Team Maria Oparina.

Участникам ралли осталось пройти один этап. Крупнейшая гонка Евразии в этом году проходит по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Марафон объединяет 13 регионов России. Гонка торжественно завершится 15 июля в Москве.

Церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь» прошла 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.