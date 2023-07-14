Chery Tiggo 7 Pro Max получит полный привод

Китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max в версии для российского рынка получит комплектацию с полным приводом, сообщает 14 июля пресс-служба Chery.

Полноприводное исполнение Tiggo 7 Pro Max разработано совместно с немецкой компанией ZF Friedrichshafen. Система полного привода Tiggo 7 Pro Max ― интеллектуальная. Это значит, что время отклика подключения оси находится в пределах 0,1 с, а перераспределение крутящего момента до 50% на заднюю ось происходит с погрешностью примерно 10%.

Кроссовер обладает несколькими режимами, в том числе «эко», «комфорт», «спорт», «снег», «грунт», «4x4». Кроме того, система полного привода обладает функцией движения в гору под углом до 45%.

Tiggo 7 Pro Max AWD оснащен турбодвигателем объемом 1,6л (150 л.с.) в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Время разгона до 100 км/ч занимает у кроссовера 10,2 с.

Ранее, 13 июля, на российском рынке стал доступен новый внедорожник Nissan X-Terra, ввезенный в страну по параллельному импорту. Семиместный Nissan X-Terra, созданный на базе пикапа Navara, — полноприводный внедорожник, оборудованный электронной блокировкой заднего дифференциала и имитацией блокировок за счет тормозов, а также помощниками движения в гору и спуска с холма.