Попали в краску: лазер вернул фасаду петербургского дворца исторический вид

Российским ученым удалось вернуть исторический вид барельефу на фасаде здания Академии художеств имени Ильи Репина в Санкт-Петербурге. Для этого специалисты разработали собственный оригинальный метод реставрации с помощью лазера. В итоге гипсовое изваяние получило уникальный розовый оттенок, который был у него в XVIII веке. Сейчас разработчики используют технологию для восстановления нескольких предметов искусства в Академии имени А.Л. Штиглица. По словам профессиональных реставраторов, метод может быть эффективным, однако важно понять, как он влияет на памятники в долгосрочной перспективе .

Слой за слоем

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени В.И. Ленина «ЛЭТИ» вместе с коллегами из Академии художеств имени Ильи Репина провели реставрацию одного из барельефов XVIII века , ранее украшавшего фасад на здании художественного вуза. Им удалось вернуть этому архитектурному элементу исторический розоватый оттенок, который был утрачен из-за многолетнего разрушительного воздействия городской среды и множественных ремонтов в ХХ веке, когда поверхность покрывалась простой масляной краской .

Фото: Пресс-служба СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

— Во время фасадных работ на здании шла простая закраска. Никто не старался сохранить историческую роспись . Красили фасады, а заодно и барельеф. В итоге получился «сэндвич» из многих слоев краски. Перед нами стояла задача вскрыть его и расчистить то, что было в XVIII веке , — сказал профессор кафедры фотоники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Вадим Парфенов.

Чтобы удалить краску более поздних периодов, реставраторы начали с традиционных методов химической и механической расчистки . Однако сделать это, не повредив оригинальный красочный слой, оказалось практически невозможно . Попытка использовать лазерную технологию , которая уже давно применяется в реставрации во многих странах мира, также оказалась неудачной . Луч удалял краску целиком до самой гипсовой основы, поэтому ученые стали искать другое решение, основанное на комбинации лазера и традиционных методов очистки.

Сначала они брали небольшие фрагменты поперечного среза (глубиной 3–5 мм) покрытия и с помощью методов рентгенфлуоресцентной спектроскопии и электронной сканирующей микроскопии изучали химический состав красок разных лет, а также определили оригинальный цвет барельефов . Это позволило понять, какие химические реагенты нужно использовать, а также какие характеристики лазерного излучения требуется подобрать для точного удаления каждого слоя .

Фото: Пресс-служба СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

В итоге процедура реставрации включала предварительную обработку барельефа лазером, который избирательно размягчал участки старого красящего вещества, после чего их обрабатывали химическими реагентами и механически убирали с помощью скальпеля . Такая операция повторялась отдельно с каждым слоем краски . Для этого использовался малогабаритный источник лазерного излучения, с которым за счет длинного волоконно-оптического кабеля удобно работать прямо на месте реставрации. Луч диаметром 1,5 мм позволяет оказывать точечное воздействие на материал .

— Методика успешно отработана на конкретном гипсовом барельефе. Теперь мы можем ее рекомендовать для восстановительных работ на различных архитектурных памятниках в Санкт-Петербурге и в других городах . И не только для очистки гипса, но и для других материалов . Наша научная группа готова выступить в качестве консультантов для реставраторов, которые захотят воспользоваться нашим подходом, — рассказал Вадим Парфенов.

Фото: Пресс-служба СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Десятилетия спустя

Сейчас специалисты ЛЭТИ проводят аналогичную работу с несколькими объектами в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица . Один из них — деревянная скульптура с разноцветной росписью. Это произведение неоднократно подновлялось, и на его поверхность было нанесено множество слоев краски. Теперь необходимо их удалить , чтобы вернуть произведению изначальный оригинальный внешний вид.

Также ученые совместно с реставраторами Академии имени Штиглица работают с фресками разных видов. Это и классические настенные рисунки, которые наносили на сырую штукатурку, и клеевая живопись ХIX века, для создания которой использовали масляные краски . На них образовались разные виды загрязнений: копоть от свечей и лампад, закраски советского времени и известковая побелка, которые были сделаны, чтобы скрыть религиозные сюжеты . В данный момент ученые подбирают наиболее подходящие режимы воздействия лазером, чтобы их удалить.

— Мы пытались работать со скульптурой классическим способом размягчения и удаление слоев скальпелем, но у нас не получалось. Она была покрыта очень жесткой закраской. Лазер показал себя очень хорошо на этом фрагменте . Он щадяще удалил несколько прослоек с объемной фигуры, что очень сложно. Сейчас мы пытаемся использовать его для удаления загрязнений с фресок, в которые практически впиталась копоть. Лазер позволяет делать это послойно, после чего можно работать руками , — сказал заведующий кафедрой живописи и реставрации Академии имени Штиглица Михаил Погодный.

Фото: Пресс-служба СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Метод реставрации, предложенный учеными ЛЭТИ, может оказаться полезным для специалистов, которые занимаются восстановлением предметов старины, однако важно учитывать и долгосрочные последствия использования лазера. А они станут понятны через десятилетия , считает заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря Елена Проханова.

— Существуют принципы научной реставрации, которые сформулированы в Венецианской хартии (международный документ, закрепляющий профессиональные стандарты в области охраны и реставрации материального наследия. — «Известия»). Главное, чтобы любое вмешательство было обратимым. Когда руки реставратора убирают наслоения, человек всегда может остановиться. А насколько это сможет делать лазер, непонятно , — сказала Елена Проханова.

Сейчас сложно сказать, какое именно влияние оказывает лазер на краску. Понятно, что он разрушает структуру материала. Однако как памятник после этого поведет себя в долгосрочной перспективе, пока неизвестно , добавила специалист.

Исследования проводилась специалистами лаборатории лазерных технологий «ЛЭТИ — ЛазЛаб», которую запустили в рамках программы развития СПбГЭТУ «ЛЭТИ» «Приоритет 2030».