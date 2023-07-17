Каждый второй россиянин хочет сменить профессию

Сервис по поиску работу и персонала «Работа.ру» и образовательная платформа GeekBrains (входит в Skillbox Holding Limited) провели исследование и выяснили, хотят ли россияне сменить профессию, почему и чем бы желали заниматься. В исследовании приняли участие более 28 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов РФ. Результаты появились в распоряжении «Известий» 17 июля.

Каждый второй опрошенный хотел бы сменить профессию, а 19% уже это сделали, из них 57% женщин и 43% мужчин. Более трети (38%) желающих изменить карьерный трек — наемные сотрудники, 6% — самозанятые и фрилансеры, а 4% — люди в декрете.

Одна из главных причин для смены профессии — работа перестала приносить удовольствие, так ответили 44% респондентов. Еще столько же отметили низкую оплату труда в профессии. На третьем месте — выгорание и усталость. Стоит отметить, что у опрошенных, которые уже изменили свой карьерный трек, профессиональное выгорание стоит на первом месте, а только потом низкая оплата труда и отсутствие удовольствия.

Также среди популярных причин сменить сферу деятельности: текущая работа занимает много сил и времени, новые интересы и разочарование в профессии — такой вариант ответа выбирали по 19% респондентов. 15% участников опроса отметили достижение потолка в зарплате, 13% — потолок в профессиональном росте, 7% — переезд в другую страну или город.

В качестве новой профессии 28% респондентов выбрали IT. В рамках этой сферы россиян в большей степени привлекает возможность реализовать себя в программировании (66%), тестировании (46%) и аналитике (42%). Треть интересуется IT-архитектурой (32%) и информационной безопасностью (31%), а четверть продакт- и проджект-менеджментом (25%).

24% опрошенных хотели бы работать в сфере HR и управления персоналом. По 17% выбрали психологию и дизайн. Каждый десятый хотел бы освоить новую профессию в сфере маркетинга, рекламы и PR. 9% опрошенных могли бы связать свою жизнь с кино и музыкой, а 7% — с медициной. Среди менее популярных вариантов: индустрия компьютерных игр (5%), ветеринария (4%) и мода (4%).

29% выбрали вариант «другое». Среди самых часто встречающихся ответов — работа в сфере строительства и получение рабочей профессии (сварщик, газорезчик). Среди самых необычных вариантов — экскурсовод, фотограф, ландшафтный дизайнер.

Рассуждая о том, что может помешать освоить новую профессию, респонденты в первую очередь отмечают недостаток времени (54%). На 29% анкетируемых может повлиять потеря интереса во время освоения новых навыков, на 25% — лень. 15% заявили о том, что их может демотивировать отсутствие личного внимания и персональной поддержки.

Россияне, которые уже поменяли профессию, сейчас работают в сфере, управления персоналом (14%), IT и программирования (11%), а также освоили психологию (7%).

13 июля стало известно, что больше половины россиян (58%) за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. При этом каждый второй россиянин на этом фоне начал чаще обращаться к врачам из-за проблем со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и исследовательским центром «Зарплаты.ру».