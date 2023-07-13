Больше половины россиян начали чаще задерживаться на работе с начала года

Больше половины россиян (58%) за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. При этом каждый второй россиянин на этом фоне начал чаще обращаться к врачам из-за проблем со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и исследовательским центром «Зарплаты.ру». Результатами они поделились с «Известиями» 13 июля.

Так, каждый четвертый (27%) отмечает, что задерживаться на работе ему приходится не менее одного-двух раз в неделю. А подавляющее большинство жителей страны (89%) задерживаются до трех часов.

«Как правило, оставаться на работе приходится из-за резкого сокращения штата и нехватки персонала для решения поставленных задач (49%). Чаще всего об этом говорят жители Екатеринбурга (65%). Треть россиян (32%) считает, что им приходится дополнительно работать из-за сжатых сроков, а в большинстве случаев с этим сталкиваются респонденты из Новосибирска (40%). Выполнение работы за других задерживает еще 25% россиян, а больше всех от этого страдают сотрудники из Ростова-на-Дону (30%)», — рассказали аналитики.

В большинстве случаев задержки на работе затрагивают бухгалтеров и финансистов (66%), работников из сферы строительства и недвижимости (62%), менеджеров по продажам (53%), сотрудников отдела маркетинга и PR (50%) и IT-специалистов (50%).

При этом каждый второй россиянин (42%) отмечает, что из-за задержек на работе стал чаще обращаться к врачам. Об ухудшении здоровья из-за дополнительных часов работы больше всего говорят в Ростове-на-Дону (55%), Новосибирске (42%) и Екатеринбурге (47%). Чаще всего россияне жалуются на излишнюю раздражительность (41%), у 40% появляются проблемы со сном, а 30% — указывают на повышенный уровень тревожности.

Уточняется, что в опросе приняли участие 2150 жителей городов-миллионников России в возрасте 25–55 лет.

7 июля компания онлайн-рекрутинга hh.ru представила результаты опроса, согласно которым больше половины российских компаний (53%) намерены повысить оплату труда своим сотрудникам в 2023 году, из них 35% собираются повысить фиксированную часть заработной платы (оклад).