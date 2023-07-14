На зверятах и ребятах: чиновник получил 9 лет за хищения при стройке зоопарка

Бывший начальник управления капитального строительства Прикамья Дмитрий Левинский ближайшие девять лет проведет в колонии строго режима. Такое решение вынес в пятницу, 14 июля, Ленинский районный суд Перми. По версии следствия, он и его подчиненный Виталий Габов подписывали акты о приемке работ на строительстве нового зоопарка, но подрядчик эти работы не выполнял. В результате зоопарк не был сдан в срок, а сумма ущерба краевому бюджету составила свыше 353 млн рублей .

На клеточном уровне

14 июля в Перми суд огласил приговор экс-руководителю краевого управления капитального строительства (УКС) Дмитрию Левинскому. Его признали виновным в хищении 353 млн рублей при строительстве нового пермского зоопарка и приговорили к семи годам лишения свободы . Но в итоге экс-чиновник проведет в колонии больший срок — по совокупности с предыдущим приговором за взятку и не достроенную детскую поликлинику он получил девять лет строгого режима .

Строительство зоопарка в м/р Нагорный в Перми Фото: ms.permkrai.ru

Показания против Дмитрия Левинского и Виталия Габова дал руководитель проектного офиса компании «РЖДстрой» Илья Козырев, следует из материалов дела. Именно он курировал строительство зоопарка. Козырев пошел на сделку со следствием, его ранее приговорили к четырем годам колонии .

По версии следствия, Дмитрий Левинский и его подчиненный Виталий Габов (он тоже оказался на скамье подсудимых) в 2017–2018 годах при строительстве объекта подписывали акты о приемке работ по строительству зоопарка, которые подрядчик — компания «РЖДстрой» — на деле не выполнял, но оплата из бюджета за них поступала. Далее средства перечислялись на счет субподрядчика . Таким образом было обналичено 353 млн рублей . Стройка же зоопарка в 2020 году была приостановлена и возобновилась только в январе 2022-го.

Строительство зоопарка в м/р Нагорный в Перми Фото: ms.permkrai.ru

Суд постановил, что эти деньги Левинскому и Габову придется государству вернуть — с обоих совокупно решено взыскать нанесенную ими сумму ущерба. Кроме того, экс-глава УКС должен будет выплатить штраф в 15 млн рублей .

Прокуратура просила в совокупности с другими приговорами назначить Левинскому 10 лет колонии строгого режима и штраф 15,5 млн рублей. Его подчиненного Виталия Габова суд приговорил к пяти годам общего режима .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Серийный недострой

Дмитрий Левинский — фигурант целого ряда уголовных дел. Свой предыдущий срок он получил за недострой детской поликлиники, взятку с застройщика под гарантию заключения контракта и ряд других нарушений .

По данным следствия, трехэтажное здание поликлиники общей площадью около 5 тыс. кв. м экс-глава УКС начал возводить еще в ноябре 2017 года . Он заключил госконтракт с подмосковным ООО «Спецэлектромонтаж» на строительство и поставку оборудования для строящегося медучреждения. Впоследствии экс-чиновник подписал акты приемки якобы выполненных работ, и подрядчик получил 30 млн рублей из федерального и регионального бюджетов .

Поликлиника не была достроена в срок — ее должны были сдать в 2018-м, но по факту она была введена в эксплуатацию лишь в июне этого года, сообщили «Известиям» в пресс-службе пермского Минстроя. А для пациентов ее по стечению обстоятельств открыли 14 июля — в день вынесения приговора по зоопарку .

Фото: ms.permkrai.ru Детская поликлиника на ул. Шишкина в Перми

Изначально за махинации с поликлиникой экс-чиновника приговорили к обязательным работам, но освободили от них из-за истечения срока давности. В минувшем январе обвинение оспорило это решение, и вместо несостоявшейся трудотерапии Левинский получил реальный срок — три года колонии .

В этот срок суд включил и наказание за злоупотребления при укреплении берега реки Камы на курорте «Усть-Качка» . Судя по материалам дела, здесь схема освоения средств была та же, что с зоопарком и поликлиникой: госконтракт, имитация деятельности, обналичка, недострой. Берег в итоге не укрепили, но подрядчику из бюджета было необоснованно перечислено 52 млн рублей .

И наконец в марте этого года суд приговорил Левинского за взятку к трем годам колонии и штрафу 15 млн рублей. Суд сложил все эти сроки вместе и подвел итог — девять лет строгого режима .

Свою вину экс-глава капстроя не признал ни под одному из эпизодов . Ранее по просьбе судьи он перечислил ряд своих наград: участник боевых действий в Чечне, имеет награды за доблесть и выслугу лет .

Классика жанра

Хищения на госконтрактах — распространенная практика коррупционных преступлений , рассказал «Известиям» адвокат Олег Пантюшов. Наказание за мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц, за которое осудили Дмитрия Левинского, предполагает лишение свободы до 10 лет (ст.159 ч.4 УК РФ). При этом особо крупным размером считается сумма, превышающая 1 млн рублей .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Суд согласился, что в се участники были вовлечены в схему хищения денег и сам факт хищения, на который указывало следствие, тоже был . Тем не менее приговор, который вынесли экс-чиновнику, возможно, впоследствии может быть смягчен вышестоящим судом , предположил адвокат.

— Бывают случаи, когда вышестоящий суд назначает условное наказание вместо реального лишения свободы либо изменяет режим со строгого на общий. Это дело само по себе сложное, думаю, что подсудимый пойдет оспаривать приговор в апелляцию и дальше в кассацию , — отметил юрист.

Схема с подписанием актов выполненных работ, которые на деле оказываются не выполнены, действительно можно назвать классикой коррупционного жанра , подтвердил «Известиям» руководитель юридической фирмы «Центр размещения госзаказа» Александр Строганов.

— В отличие от Остапа Бендера, у которого было гораздо больше относительно честных способов отъема денег у населения, наши чиновники идут по пути наименьшего сопротивления и не утруждают себя изобретением новых схем. Хищений при строительстве объектов крайне много, а на поверхность всплывают и доходят до суда единицы , — полагает юрист.

Решить проблему, с его точки зрения, можно лишь усилением контроля со стороны надзорных органов.