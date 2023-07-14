Неизвестные подожгли релейный шкаф на перегоне Обухово – Славянка

Возгорание релейного шкафа произошло на перегоне Обухово – Славянка, что стало причиной задержек поездов на Московском направлении. Об этом сообщает телеканал «‎78» со ссылкой на‎ пресс-службу Октябрьской железной дороги.

ЧП произошло в пятницу, 14 июля, в 1:10. В результате были задержаны несколько пригородных поездов. Так, поезд № 6526 Любань – Петербург отправился позже на семи минут, еще на шесть минут задержали поезда № 6804 Мга – Петербург и № 110 Петербург – Астрахань.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате поджога. Проводится проверка, отмечает ИА FlashNord.