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Эксперты спрогнозировали повышение ЦБ ключевой ставки в июле

Эксперт Майоров: ЦБ с большой долей вероятности поднимет ключевую ставку на заседании в июле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вероятность того, что Центробанк (ЦБ) РФ 21 июля повысит уровень ключевой ставки, выросла, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

«С учетом текущей логики ЦБ по таргетированию инфляции и плавающему курсу национальной валюты, на фоне проинфляционных рисков от ослабевшего рубля, ЦБ с большой долей вероятности поднимет ставку на 0,25–0,5% на следующем заседании», — отметил директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

В то же время исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак считает, что в настоящее время есть предпосылки как к повышению, так и к сохранению ключевой ставки.

«Регулятор допускает повышение ставки, если уровень инфляции будет повышаться — об этом сказал зампред Центробанка Алексей Заботкин. За июнь уровень инфляции составил 0,37%, что выше на 0,06% показателей мая, задача ЦБ удерживать этот показатель на уровне 4%», — объяснил эксперт.

По его словам, рынок уже заранее настроен на увеличение ставки.

«Убежденность в вероятности роста ставки прослеживается в том числе и по повышению доходности вкладов крупнейших банков», — добавил он.

В свою очередь, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист уточнил, что в компании по-прежнему не видят существенной необходимости в повышении ключевой ставки, но если она будет изменена, то, вероятно, продержится на новом уровне недолго.

«Шаг изменения ставки, скорее всего, будет небольшим — 25–50 базисных пунктов (б. п.) на следующем заседании, а само повышение вряд ли продлится долго. Похожая ситуация наблюдалась в конце 2018 года — начале 2019-го: ЦБ дважды повысил ставку на 25 б.п., затем несколько месяцев удерживал ее на одном уровне, после чего перешел к последовательному снижению», — сказал он.

При этом Жорнист добавил, что в коротких облигациях федерального займа (ОФЗ) ужесточение политики регулятора пока не заложено — доходности полностью соответствуют нынешнему уровню ставки. Поэтому если Центробанк поднимет ставку, будет наблюдаться влияние на этот сегмент.

«Доходности длинных ОФЗ начали подрастать, но это скорее влияние геополитики. Повышение ставки для длинных бумаг, наоборот, позитивно: увеличивается вероятность того, что долгосрочная инфляция будет ниже. С этой точки зрения доходность в районе 11%, с которой сейчас торгуются такие бумаги, выглядит избыточной», — заключил Жорнист.

Режим выжидания: рынок прогнозирует повышение ключевой в июле до 8%
Почему после самого длинного в истории перерыва ставку могут поднять именно сейчас

Ранее в этот день сообщалось, что 12 опрошенных «Известиями» представителей рынка считают базовым сценарий, при котором регулятор поднимет ставку до 8%. До этого ЦБ сохранял паузу на протяжении 10 месяцев — это рекорд за всё время таргетирования инфляции (с 2014 года).

Регулятор снизил ключевую ставку до 7,5% больше полугода назад — в сентябре 2022-го. До этого уровень поднимался с 9,5% сразу до 20% в феврале прошлого года.

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