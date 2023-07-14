Москвич умер после поездки в Африку

Житель Москвы скончался в возрасте 23 лет после поездки в Африку. Об этом 14 июля сообщил источник «Известий».

Мужчина вернулся домой двумя неделями ранее. Вскоре у него поднялась температура.

«В последние пять дней его состояние резко ухудшилось. Ему вызвали скорую помощь 13 июля, но по дороге в больницу у него остановилось сердце», — рассказал источник.

Медики пытались реанимировать пациента, но безуспешно. Назначена экспертиза, которая установит причину смерти.

Ранее, 8 июля, в индийском штате Керала 15-летний мальчик умер из-за амебы, заразившей его мозг. Этой пятый случай заражения инфекцией в штате. Заражение возможно в том случае, если человек искупался в теплой и грязной воде.