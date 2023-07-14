Два российских корвета вернулись во Владивосток после выполнения задач в АТР
Корветы «Громкий» и «Совершенный» Тихоокеанского флота выполнили свои задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вернулись на главную базу ТОФ во Владивостоке. Об этом 14 июля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.
«Торжественная церемония встречи экипажей кораблей прошла на 33-м причале ТОФ на Корабельной набережной под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Дениса Березовского», — уточнили в сообщении.
На берегу построили моряков обоих кораблей. Заместитель командующего ТОФ по традиции передал командирам корветов жареных поросят.
На задания корабли отправились в середине мая. За время несения службы в АТР они преодолели более 11 тыс. морских миль.
12 июля корветы завершили недельный деловой заход на военно-морскую базу Шанхай. Они успешно провели все мероприятия и покинули базу. Во время выполнения задания российские моряки обменялись опытом с китайскими специалистами, посетили суда друг друга, поучаствовали в спортивных соревнованиях и погуляли по городу.
Ранее, 19 июня, силы Тихоокеанского флота провели оперативные учения в дальней морской зоне. Экипажи кораблей в акваториях Японского и Охотского морей и расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) отработали совместные действия по уничтожению отряда кораблей условного противника.