Российские корветы завершили деловой заход в базу Шанхай

Два боевых корабля Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили недельный деловой заход в военно-морскую базу Шанхай. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Корветы «Громкий» и «Совершенный» успешно провели все мероприятия и покинули базу Шанхай. Во время выполнения задания российские моряки обменялись опытом с китайскими специалистами, посетили суда друг друга, поучаствовали в спортивных соревнованиях и погуляли по городу.

Деловой заход провели по плану международного военно-морского сотрудничества между Россией и КНР. Сейчас отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжает выполнение поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее, 19 июля, силы Тихоокеанского флота провели оперативные учения в дальней морской зоне. Экипажи кораблей в акваториях Японского и Охотского морей и расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) отработали совместные действия по уничтожению отряда кораблей условного противника.

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин заявил, что на российских судоверфях в 2023–2028 годах планируется построить около 260 судов. По его словам, в ближайшие пять лет страна обновит торговый флот, на эти цели будут привлечены средства фонда национального благосостояния.