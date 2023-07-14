В Москве грузовик загорелся в результате ДТП

В Москве на Рябиновой улице столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Из-за столкновения один из грузовиков загорелся.

«На месте работают оперативные службы города. <…> Перекрыт съезд с улицы Генерала Дорохова на улицу Рябиновая», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что в Московской области с начала года произошло 1649 ДТП с погибшими и ранеными. По данным подмосковного минтранса, количество аварий в регионе снизилось на 8% за год. Тяжесть последствий остается высокой, хотя количество раненых уменьшилось на 10%.