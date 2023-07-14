На VK Play Live зарегистрировалось 39 тыс. стримеров

Как сообщил «Известиям» менеджер по развитию VK Play Live Станислав Саксон, с начала работы сервиса на нем уже зарегистрировались 39 тыс. стримеров, из них 19,5 тыс. хотя бы раз запускали трансляции.

Платформа от VK также оказывает поддержку начинающим пользователям при помощи системы «награждений». Учитываются средний онлайн, количество дней с трансляциями, время просмотра в минутах.

Многие выбрали российскую платформу после введения ограничений на крупнейшем стриминговом сервисе Twitch, которые компания ввела 8 марта 2022-го года. Площадка приостановила партнерскую программу, и русские стримеры больше не могут выводить средства, заработанные на сайте. Оставшиеся пользователи адаптировались к новым условиям и теперь зарабатывают при помощи рекламы частных компаний и сервисов. Чаще всего контракты предлагают букмекерские конторы, но одно из обязательных условий для такого соглашения — прямое отношение к киберспорту или геймингу.

15-16 июля в Парке Горького на территории VK Fest Москва в Зоне косплея развернется шатер «Стримфеста» — крупнейшего в СНГ фестиваля стрим-культуры, который впервые провели еще в 2016-м году. На нем звезды трансляций смогут собраться вместе вживую и не только пообщаться с поклонниками, но и обсудить насущные проблемы индустрии. В том числе, развитие стрим-культуры в условиях ограничений и кризиса.

Как рассказал «Известиям» директор фестиваля «Стримфест» Михаил Лисецкий, сегодня для стриминговых платформ должны быть созданы благоприятные условия для привлечения новой аудитории и развития монетизации.

«Стриминговые платформы, безусловно, должны попадать в круг особо значимых продуктов софта, ведь ими пользуются и с ними связывают свое благополучие простые люди. Причем «особо значимые» — это не просто выражение, это уже юридический термин, утвержденный правительством», — объяснил он «Известиям»

Стримфест откроет стендап-лекция бывшего главного редактора журнала «Игромания» Александра Кузьменко. Эксперт расскажет о текущей ситуации с мировой и российской игровой индустрией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поточные науки: как русские стримеры обошли ограничения