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На VK Play Live зарегистрировалось 39 тыс. стримеров

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Как сообщил «Известиям» менеджер по развитию VK Play Live Станислав Саксон, с начала работы сервиса на нем уже зарегистрировались 39 тыс. стримеров, из них 19,5 тыс. хотя бы раз запускали трансляции.

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Платформа от VK также оказывает поддержку начинающим пользователям при помощи системы «награждений». Учитываются средний онлайн, количество дней с трансляциями, время просмотра в минутах.

Многие выбрали российскую платформу после введения ограничений на крупнейшем стриминговом сервисе Twitch, которые компания ввела 8 марта 2022-го года. Площадка приостановила партнерскую программу, и русские стримеры больше не могут выводить средства, заработанные на сайте. Оставшиеся пользователи адаптировались к новым условиям и теперь зарабатывают при помощи рекламы частных компаний и сервисов. Чаще всего контракты предлагают букмекерские конторы, но одно из обязательных условий для такого соглашения — прямое отношение к киберспорту или геймингу.

15-16 июля в Парке Горького на территории VK Fest Москва в Зоне косплея развернется шатер «Стримфеста» — крупнейшего в СНГ фестиваля стрим-культуры, который впервые провели еще в 2016-м году. На нем звезды трансляций смогут собраться вместе вживую и не только пообщаться с поклонниками, но и обсудить насущные проблемы индустрии. В том числе, развитие стрим-культуры в условиях ограничений и кризиса.

Как рассказал «Известиям» директор фестиваля «Стримфест» Михаил Лисецкий, сегодня для стриминговых платформ должны быть созданы благоприятные условия для привлечения новой аудитории и развития монетизации.

«Стриминговые платформы, безусловно, должны попадать в круг особо значимых продуктов софта, ведь ими пользуются и с ними связывают свое благополучие простые люди. Причем «особо значимые» — это не просто выражение, это уже юридический термин, утвержденный правительством», — объяснил он «Известиям»

Стримфест откроет стендап-лекция бывшего главного редактора журнала «Игромания» Александра Кузьменко. Эксперт расскажет о текущей ситуации с мировой и российской игровой индустрией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поточные науки: как русские стримеры обошли ограничения

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