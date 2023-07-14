Поточные науки: как русские стримеры обошли ограничения

В 2021 году главные отечественные стримеры могли зарабатывать от 240 тыс. до 900 тыс. рублей в месяц, и эта сумма по большей части состояла из отчислений Twitch, выяснили «Известия». После ухода платформы из России стримеры не сразу перестроили бизнес, но теперь зарабатывают около 750 тыс. рублей в месяц. Основной доход — реклама букмекеров, онлайн-магазинов и сервисов плюс донаты от зрителей. С большинством российских стримеров-звезд можно будет встретиться в рамках VK Fest Москва.

Объявлен общий сбор

15–16 июля в парке Горького на территории VK Fest Москва в Зоне косплея развернется шатер Стримфеста — крупнейшего в СНГ фестиваля стрим-культуры, который впервые провели еще в 2016 году. В отличие от прошлогоднего праздника, который был организован на территории Технопарка «Сколково», в этот раз размах будет поменьше. Но организаторы обещают встречи со звездными стримерами, на которых можно будет получить автограф кумиров и главное — пообщаться с ними вживую, а также принять участие в различных конкурсах и мастер-классах. Сами звезды трансляций смогут собраться вместе и обсудить насущные проблемы индустрии. В том числе развитие стрим-культуры в условиях ограничений и кризиса.

Как считает директор фестиваля «Стримфест» Михаил Лисецкий, сегодня для платформ должны быть созданы все благоприятные условия для привлечения новой аудитории и развития монетизации.

— Стриминговые платформы, безусловно, должны попадать в круг особо значимых продуктов софта, ведь ими пользуются и с ними связывают свое благополучие простые люди. Причем «особо значимые» — это не просто выражение, это уже юридический термин, утвержденный правительством, — объяснил он «Известиям»

«Стримфест» откроет стендап-лекция бывшего главного редактора журнала «Игромания» Александра Кузьменко. Эксперт расскажет о сложившейся ситуации в мировой и российской игровой индустрии. Среди других участников ожидаются состоявшиеся и растущие стримеры с платформ Twitch, YouTube, Trovo, WASD, GoodGame, VK, OK, BIGO Live, Kick.

Рекламодатели спешат на помощь

Как рассказала «Известиям» менеджер одного из крупнейших русских стримеров на Twitch Мария Пчелкина (Алексей Pch3lk1n Пчёлкин, 533 тыс. подписчиков на платформе), сейчас большую часть доходов приносят рекламные контракты от частных компаний, подавляющая часть которых — букмекерские конторы. Но одно из обязательных условий для такого соглашения — прямое отношение к киберспорту или геймингу.

— Стример с онлайном в 1 тыс. зрителей и охватом около 800 тыс. просмотров в месяц с каждого контракта получает от 200–250 тыс. рублей, одновременно таких рекламных кампаний может быть две-три, — объяснила Мария Пчелкина.

Справка «Известий» Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе на трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. 11 июля Мировой суд Москвы назначил сервису штраф в размере 7 млн рублей за неудаление недостоверной информации о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Среди других рекламных предложений: онлайн-магазины техники, цифровые ресурсы для геймеров (например, площадки с персональными тренерами, которые учат лучше играть), а также различные сервисы, в числе которых даже есть доставка еды. Итого за три контракта можно получать в районе 750 тыс. в месяц без учета донатов от зрителей. Но, как рассказал «Известиям» Михаил Лисецкий, таких успешных стримеров в России не более 20–30 человек. Тысячи других, менее известных пользователей зарабатывают в разы меньше.

— Большая часть — около 85%, несколько тысяч человек в России, — стримят в порядке хобби, для них это возможность разнообразить уже привычный досуг (игры, просмотр фильмов и роликов, музыкальное творчество и т.д.) в интерактивном ключе и немного подзаработать, — объяснил Михаил Лисецкий.

До введения ограничений для российских пользователей на Twitch, которые платформа ввела 8 марта 2022 года, было два способа официально монетизировать канал: платная подписка и доход от интегрированной рекламы. Стример, у которого было до 3 млн просмотров, мог зарабатывать 600–900 тыс. рублей в месяц.

Досталось и тем и другим

После введения ограничений Twitch часть российских компаний и сервисов перестала покупать рекламу у стримеров из-за финансовых рисков и неопределенности. Стримеры, работавшие с «белой» рекламой, остались без дохода почти на полгода. Под «белой» подразумеваются легальные организации и сервисы, а к «черным» относятся онлайн-казино, рулетки и прочие виды игорного бизнеса. За подобную рекламу пользователи рискуют потерять канал: администрация платформы уже блокировала аккаунты русских стримеров по требованию Роскомнадзора.

— Год назад рынок не понимал, что будет дальше, многие компании или встали на долгую паузу, или вовсе ушли с рынка. Это длилось около пяти месяцев, — вспоминает Мария Пчелкина.

Но самым большим ударом для российских пользователей стало прекращение выплат по партнерской программе. Уже заработанные, но не выведенные с аккаунта средства остались недоступны. «Известия» направили запрос Twitch.

— Деньги висят в личных кабинетах, а выглядит всё как в детской загадке: «Висит груша — нельзя скушать». Уже никто и не надеется на эти выплаты, — добавила Мария Пчелкина.

«Известия» попытались связаться с несколькими крупными стримерами, работавшими с Twitch, чтобы узнать, сколько денежных средств оказались недоступны на аккаунтах после введения ограничений. Основатель рекламного агентства по работе со стримерами Gamers Club Agency Диана Симон сообщила, что их клиенты (Александр VooDooSh Шальчинов и Ярослав NS Кузнецов) на такие вопросы не отвечают.

Альтернатива есть

Twitch остается наиболее популярной платформой для стримеров в России, следом идет YouTube. Но некоторое время назад появился еще один сайт для прямых трансляций — Kick. Компания уже подписала контракт с одним из крупнейших пользователей «Твича», Феликсом xQc Лянжелем (почти 12 млн подписчиков) за $100 млн. На сервисе уже появились первые русские пользователи. Но, как считает Михаил Лисецкий, пока не совсем ясно, как начать с Kick сотрудничество.

— С этой платформой нет контакта, у нее нет и не предвидится российского представительства. Непонятно, как выстраивать с ней отношения. Во всяком случае, сейчас, — объяснил он.

Зато есть растущие альтернативы российского производства: GoodGame.ru (претендовала на получение грантового финансирования от фонда РФРИТ), WASD.tv, VK Play Live. Как рассказал «Известиям» менеджер по развитию VK Play Live Станислав Саксон, с начала работы сервиса на нем уже зарегистрировались 39 тыс. стримеров, из них 19,5 тыс. провели хотя бы одну трансляцию.

Площадка от VK оказывает поддержку начинающим стримерам, разработана система «награждений». Учитываются средний онлайн, количество дней с трансляциями, время просмотра в минутах. Максимальная сумма, которую может получить пользователь, выполнив все условия, — 150 тыс. рублей за месяц. Среди других опций дохода — донаты от зрителей и платная подписка.