Сергей Пенкин рассказал, какими видит собственные похороны

В интервью «Известиям» певец Сергей Пенкин рассказал, что ждет аншлага на собственных похоронах, и обозначил место, где хочет быть упокоенным.

Прощание с кумирами стало лакмусовой бумажкой отношения к ним. Если горы белых роз на могиле Юры Шатунова стали для многих шоком, то похороны народного художника России, «Красного Кардена» Вячеслава Зайцева — разочарованием. Миллионы поклонниц по сей день оплакивают кумира детства и лишь немногие эстеты сочли возможным проститься с кутюрье.

Сергей Пенкин предположил, что он не останется в одиночестве. Свои похороны он заслужил, подчеркнул артист.

«Я сказал, чтобы меня похоронили в Пензе. Думаю, на моих похоронах будет очень, очень много народу. Поверьте мне. Я никому плохого не делал. Ко всем нормально относился», — заявил он.

Также в разговоре с «Известиями» Пенкин разоткровенничался о том, думает ли он о смерти.

«Каждый об этом думает. Бывают и у меня такие моменты», — признался певец.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 14 июля, в 10:00

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