Столичные аэропорты начали тестировать дроны для отпугивания птиц

Аэропорты московского авиаузла тестируют дроны для отпугивания птиц, рассказал «Известиям» источник в одном из московских аэропортов. По его словам, во Внуково уже летают такие БПЛА — в них встроена звуковая аппаратура, издающая сигналы, похожие на крики птиц.

Специализированные службы Домодедово тоже начали тестировать беспилотники, которые впоследствии можно будет применять для этих целей, уточнил собеседник.

«На аэродроме и прилегающей к нему территории использовать дроны невозможно, так как не позволяет заложенная в беспилотниках программа. При этом орнитологическая служба Внуково располагает одним БПЛА, который применяется для обнаружения мест возможного скопления птиц на приаэродромной территории — свалок, водоемов и тому подобного», — пояснил официальный представитель аэропорта «Известиям».

Также у Внуково есть биоакустические установки как стационарные, так и передвижные, которые имитируют крики пернатых, уточнил он. При этом каждое отдельное средство борьбы с птицами, кроме ловчих хищных, неэффективно — результат можно получить только в сочетании с другими устройствами, уточнил представитель аэропорта.

«Известия» направили запросы представителям Домодедово, Шереметьево и подмосковного Жуковского.

Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полетное создание: столичные аэропорты тестируют дроны для отпугивания птиц