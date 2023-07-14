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Число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025 году

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Фото: TASS/URA.RU/Вова Жабриков
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Число работающих пенсионеров сократится до 5,6 млн к 2025 году из-за повышения возраста получения выплат по старости с 2019-го. То есть люди, которые раньше считались лицами нетрудоспособного возраста, перешли в категорию трудоспособных.

И стар, и вклад: в РФ увеличатся размеры пенсий
Индексация выплат будет происходить дважды в год

Такой прогноз приводится в научной статье «Баланс трудовых ресурсов: Традиционные и современные методы расчета и формирования» Алексея Кашепова из Института демографических исследований ФНИСЦ РАН. Материал опубликован в журнале ВНИИ труда «Социально-трудовые исследования».

По данным Соцфонда, на конец 2022 года в России насчитывалось 7,9 млн работающих пенсионеров — на 600 тыс. меньше по сравнению с 2021-м.

На сокращение числа этой категории граждан также влияет отсутствие индексации пенсий, отмечается в другой статье в журнале ВНИИ труда под авторством профессоров Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова и Московского финансово-юридического университета Сергея Пескова. По их словам, людям становится невыгодно работать в легальном поле, и часть лиц смещается в неформальный сектор.

Сокращение числа работающих пенсионеров не равно выбытию людей старшего возраста с рынка, рассказали «Известиям» во ВНИИ труда. В институте отметили, что для РФ характерен рост вовлеченности в экономику граждан старших возрастов.

Так, в 2022-м занятость в группе лиц 50-55 лет составила 89%, а среди 55-60-летних — 73,4%. При этом, добавили там, многие переходят в самозанятость — по данным Росстата, в I квартале 2023-го больше 900 тыс. лиц 50+ были заняты через платформы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му

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