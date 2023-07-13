Собянин заявил о поставках товаров молочных комбинатов Москвы почти по всей стране

Московские молочные комбинаты поставляют товары почти по всей России. Об этом в четверг, 13 июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, молочно-раздаточные пункты столицы получили почти 80 тыс. т продукции по офсетному контракту, который был подписан с двумя московскими молокозаводами три года назад, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Согласно договору, предприятия были модернизированы, там запустили новые производства. Взамен город гарантировал закупку продукции этих предприятий.

Поставки рамках офсета стартовали в 2022 году, уточняет НСН. Это были соки, каши, сухие молочные смеси, творог, фруктовое пюре и прочее, пишет сайт aif.ru.

Собянин подчеркнул, что в настоящее время эти комбинаты закрывают порядка 20% общегородской потребности жителей столицы в молочных продуктах. Кроме того, поставки товара осуществляются практически во все российские регионы, сообщает телеканал «360».

12 июля заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ремонте девяти молочно-раздаточных пунктов в Москве. По два пункта расположено в Северном и Юго-Восточном административных округах, по одному – в ЦАО, ЗАО, ЮАО, ЮЗАО и СЗАО. Всего отремонтируют более 730 кв. м. В программу ремонта включен 61 молочно-раздаточный пункт, пишет «Москва 24».

Также 12 июля аналитики компании АТОЛ сообщили «Известиям», что цена на молоко, ряженку и простоквашу в России снизилась на 1–2%. Однако творог, снежок, сливки и молочные коктейли стали стоить дороже на 1—7% за указанный период, пишет RT.