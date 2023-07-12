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Названы подешевевшие и подорожавшие молочные продукты в России

Исследование: в России в июне снизились цены на молоко, ряженку и простоквашу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Средняя стоимость йогурта и кефира в июне относительно мая выросла на 5%, до 87 рублей и 77 рублей за единицу товара соответственно, сообщили «Известиям» 12 июля аналитики компании АТОЛ. Эксперты провели исследование обезличенных данных продаж за 2023 год.

Кроме этого, незначительно подорожали творог (на 3% — 134 рубля), снежок (на 5% — 75 рублей), сливки (на 7% — 160 рублей) и молочный коктейль (на 1% — 175 рублей).

В то же время цена на молоко, ряженку и простоквашу, наоборот, снизилась в диапазоне от 1 до 2%.

«По данным АТОЛ, с января 2023 года количество предприятий, занимающихся реализацией молочной продукции, выросло на 31%. Это в том числе свидетельствует о значимости и востребованности этого сегмента на рынке питания», — сказала руководитель проектов по маркировке АТОЛ Евгения Мячкова.

Масло немасляное: производителей молочной продукции проверят на фальсификат
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22 июня сообщалось, что Генпрокуратура поручила региональным отделениям в Воронежской, Московской, Ростовской, Свердловской областях и Москве провести проверки производителей молочной продукции. Ранее об этом ведомство попросил депутат Госдумы Сергей Лисовский. В товарах, продающихся в этих регионах, было обнаружено несоответствие обязательным требованиям, несмотря на маркировку.

В Россельхознадзоре «Известиям» сообщили, что также фиксируют случаи использования производителями молочной продукции сырья растительного происхождения. Там отметили, что кроме растительных жиров производители также недобросовестно могут использовать говяжьи жиры. Так, в июне этого года такой жир был обнаружен при производстве сгущенного молока на предприятии в Орловской области. К нарушителям принимаются меры в соответствии с законодательством, подчеркнули в службе.

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