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В парке «Зарядье» пройдут «Киновыходные»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В столичном парке «Зарядье» 15 и 16 июля пройдет программа «Киновыходные». Ее приурочили к двум юбилеям — 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого и 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«На творчестве Владимира Семеновича и Леонида Иовича выросло не одно поколение. В «Зарядье» можно будет увидеть и услышать их знаменитые произведения, а заодно ощутить дух эпохи, в которой оба жили и работали», — отметила вице-мэр.

Программа субботы — «Москва. Кино. Высоцкий» — включает иммерсивный спектакль «Парень из соседнего двора» о жизни в московском дворике с песнями под гитару и игрой в домино. Напротив парящего моста разместится арт-объект «Стена Высоцкого». Вечером состоится концерт, на котором прозвучат песни «В холода, в холода», «Песня о друге», «Прощание с горами», «Дом хрустальный». Кроме того, в импровизированном кинотеатре «Под стеклянной корой» с 35-миллиметровой пленки покажут картину «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

В воскресенье начнется программа «Разговор со счастьем», посвященная Гайдаю. В пространстве «Снимается кино!» разместится настоящая съемочная площадка с оборудованием, центром подбора актеров, режиссерской и операторской группами, гримерами, костюмерами. Посетители могут принять участие в кастинге и сняться в известных сценах из лент «Иван Васильевич меняет профессию» или «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».

Также в этот день запланированы выступления в рамках юмористической программы «Комедия и жизнь» и модный показ, в центре которого будут образы героев фильмов режиссера. Вечером посетители «Зарядья» смогут сходить на концерт и посмотреть комедию «Не может быть!».

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