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Эксперт рассказала про ошибки начинающих инвесторов

Эксперт Власова: классическая ошибка начинающего инвестора — желание моментально заработать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За последний год кратно увеличилось количество инвесторов на фондовом рынке, сказала «Известиям» младший управляющий активами УК ПСБ Арина Власова. Так, по данным Мосбиржи, на конец мая число физлиц, у которых открыты брокерские счета, составило 25,5 млн человек (18% населения страны). Эксперт обратила внимание на то, что ранее интерес россиян к инвестициям не был таким высоким, и рассказала, как избежать ошибок начинающим инвесторам.

«Инструменты срочного рынка — фьючерсы и опционы — пользуются популярностью. Но тут следует быть осторожными: такие инструменты не только сложны для понимания и требуют детального изучения, но и обладают высоким риском, а при использовании кредитного плеча брокера и вовсе могут быть принудительно закрыты биржей, что приведет к значительным убыткам», — сказала Власова.

При этом, по ее словам, не только сложные финансовые инструменты могут сыграть злую шутку с начинающим инвестором. Например, частая купля-продажа бумаг без понимания конъюнктуры и фундаментальной основы может привести к убыткам и нерациональному поведению на рынке.

«При таких краткосрочных спекуляциях инвесторы особенно чувствительны к просадкам, если они используют деньги, которые понадобятся им в ближайшем будущем на повседневные расходы. Их использование заставляет инвестора болезненнее реагировать на волатильность, закрывать позиции в убыток, а также не позволяет воспользоваться всеми преимуществами фондового рынка», — объяснила эксперт.

Власова назвала классической ошибкой начинающего инвестора желание заработать моментально много денег. Она обратила внимание на то, что такой подход часто сопровождается необдуманным выбором финансовых инструментов и бумаг, эмоциональной реакцией на публикации в средствах массовой информации, отсутствием диверсификации и инвестиционной стратегии.

«Выбор инструментов коллективного инвестирования решает все эти проблемы, а также подходит инвесторам с разными целями и временными горизонтами. Фонды акций — для клиентов с более агрессивным риск-профилем, фонды облигаций — с консервативным, смешанные фонды — с умеренным. Также управляющие предлагают специфические отраслевые фонды, актуальные в текущих рыночных условиях», — заключила эксперт.

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Ранее, 13 июня, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям» об инвестициях в золото. По его словам, покупка такого драгоценного металла оправданна, если он приобретается с целью долгосрочного удержания.

5 июня управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий, говоря о том, как реинвестировать дивиденды от акций российских компаний, посоветовал во второй половине года обратить внимание на акции металлургических компаний.

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