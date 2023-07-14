Эксперт рассказала про ошибки начинающих инвесторов
За последний год кратно увеличилось количество инвесторов на фондовом рынке, сказала «Известиям» младший управляющий активами УК ПСБ Арина Власова. Так, по данным Мосбиржи, на конец мая число физлиц, у которых открыты брокерские счета, составило 25,5 млн человек (18% населения страны). Эксперт обратила внимание на то, что ранее интерес россиян к инвестициям не был таким высоким, и рассказала, как избежать ошибок начинающим инвесторам.
«Инструменты срочного рынка — фьючерсы и опционы — пользуются популярностью. Но тут следует быть осторожными: такие инструменты не только сложны для понимания и требуют детального изучения, но и обладают высоким риском, а при использовании кредитного плеча брокера и вовсе могут быть принудительно закрыты биржей, что приведет к значительным убыткам», — сказала Власова.
При этом, по ее словам, не только сложные финансовые инструменты могут сыграть злую шутку с начинающим инвестором. Например, частая купля-продажа бумаг без понимания конъюнктуры и фундаментальной основы может привести к убыткам и нерациональному поведению на рынке.
«При таких краткосрочных спекуляциях инвесторы особенно чувствительны к просадкам, если они используют деньги, которые понадобятся им в ближайшем будущем на повседневные расходы. Их использование заставляет инвестора болезненнее реагировать на волатильность, закрывать позиции в убыток, а также не позволяет воспользоваться всеми преимуществами фондового рынка», — объяснила эксперт.
Власова назвала классической ошибкой начинающего инвестора желание заработать моментально много денег. Она обратила внимание на то, что такой подход часто сопровождается необдуманным выбором финансовых инструментов и бумаг, эмоциональной реакцией на публикации в средствах массовой информации, отсутствием диверсификации и инвестиционной стратегии.
«Выбор инструментов коллективного инвестирования решает все эти проблемы, а также подходит инвесторам с разными целями и временными горизонтами. Фонды акций — для клиентов с более агрессивным риск-профилем, фонды облигаций — с консервативным, смешанные фонды — с умеренным. Также управляющие предлагают специфические отраслевые фонды, актуальные в текущих рыночных условиях», — заключила эксперт.
Ранее, 13 июня, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям» об инвестициях в золото. По его словам, покупка такого драгоценного металла оправданна, если он приобретается с целью долгосрочного удержания.
5 июня управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий, говоря о том, как реинвестировать дивиденды от акций российских компаний, посоветовал во второй половине года обратить внимание на акции металлургических компаний.