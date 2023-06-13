Эксперт рассказал о выборе подходящего варианта инвестиций в золото

Покупка золота в инвестиционный портфель оправданна, если оно приобретается с целью долгосрочного удержания, отметил директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка. Эксперт рассказал «Известиям», как выбрать подходящий вариант инвестиций в этот драгоценный металл.

«Это консервативный инструмент, хеджирующий риски, поэтому не стоит выделять ему значительную долю в активах, достаточно 5–10%. Инвестировать в него можно разными способами: покупать физический драгоценный металл или же «безналичное» золото. Выбор подходящего варианта будет определяться стратегией и теми параметрами, которые инвестор считает значимыми», — объяснил он.

По его словам, если важна ликвидность драгоценного металла (возможность его быстро купить и продать), то стоит рассмотреть те возможности, которые открывает биржа.

«Сделки с торговой парой GLD/RUB (покупка/продажа золота за рубли на биржевом рынке. — Ред.) — тот вариант, который выбирают профессиональные спекулянты за счет небольшого спреда между ценой покупки и продажи. Я еще раз подчеркну, что не рекомендовал бы зарабатывать на краткосрочных колебаниях этого курса новичкам, так как его динамика слишком непредсказуема», — сказал Спинка, добавив, что в долгосрочной перспективе с горизонтом более 10 лет золото показывает хорошие результаты и, в пересчете на ежегодную прибыль, способно приносить около 8% годовых.

Еще одним способом работы с нематериальным золотом он назвал обезличенный металлический счет. Доступ к нему дают многие финансово-кредитные организации. При этом эксперт подчеркнул, что важно учесть: такие счета не страхуются.

«Это значит, что в целях безопасности открывать их нужно в крупных и устойчивых банках, предложения которых не очень выгодны с инвестиционной точки зрения. Большая разница между ценой покупки и продажи в этом случае убивает всю инвестиционную привлекательность данного инструмента», — объяснил специалист.

Также он рассказал, что слитки стали привлекательным инвестиционным инструментом после отмены НДС: до этого изменения, с учетом налога на добавленную стоимость, они проигрывали золотым инвестиционным монетам.

«Однако им по-прежнему присущ ряд недостатков. Во-первых, нужно учесть особенности хранения, исходя из того, что золото — достаточно мягкий металл. В комплекте к монетам бесплатно идет пластиковая капсула, поэтому такой проблемы не возникает. Для сохранности слитков, особенно больших, требуются особые условия. Во-вторых, у монет более широкий круг продавцов. Помимо банков их реализуют специальные компании, которые получили сертификат на свою деятельность в федеральной пробирной палате. Покупать и продавать монеты в таких организациях, как правило, выгоднее, чем в банках», — уточнил Спинка.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что с инвестиционной точки зрения приобретать стоит именно золотые инвестиционные монеты. Классический вариант, по его словам, — это монета Георгий Победоносец в четверть тройской унции, а также вариант, который приурочен к юбилею главной советской монеты, — выпуск «Золотого Сеятеля – 2023» в аналогичном весе.

«Выбор между биржевыми инструментами по работе с золотом и физическим металлом прост. Если планируется приобретать его в спекулятивных целях на относительно небольшой срок, то стоит выбрать первый вариант, если на долгие годы для хранения накопленных капиталов — второй», — заключил Спинка.

Ранее, 16 мая, вице-президент банка ДОМ.РФ Игорь Кузавов рассказал «Известиям», что инвесторы рассматривают вложения в золото в основном как средство для защиты сбережений от ослабления курса рубля и высокой инфляции. При этом Кузавов уточнил, что в кредитной организации не ожидают в этом году «значимых сюрпризов от инфляции», и отметил, что рубль не выглядит избыточно крепким, поэтому в таких условиях спрос на драгметалл со стороны населения вряд ли будет существенно расти в этом году.