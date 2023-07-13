Вандалы разбили информационный щит в Плюссе

Неизвестные вандалы сломали информационный щит на пляже в Плюссе, сообщили в администрации городского поселения.

Как отмечает Псковское агентство информации, конструкция установлена возле автомобильного моста в месте массового купания людей на улице Ленина.

«Дорогие вредители, если у вас так сильно чешутся руки и вам нечем заняться, приходите в администрацию городского поселения Плюсса, мы найдем вам занятие, направленное на благоустройство нашего поселения», — сказали в администрации, цитату приводит Псковская лента новостей.

Ранее в июле сообщалось, что неизвестные обезобразили сосны в районе тропы Паустовского около деревни Полково под Рязанью. С деревьев срезали кору, и теперь они могут погибнуть.