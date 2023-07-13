Неизвестные «сняли скальп» с сосен под Рязанью

Неизвестные обезобразили сосны в районе тропы Паустовского около деревни Полково под Рязанью. С деревьев срезали кору, и теперь они могут погибнуть, сообщили представители Экологического рязанского альянса (ЭРА).

«Вот такой вандализм! Срезали кору с живых деревьев, считай, как скальп сняли!» — написали экологи, их слова приводит 62INFO.ru.

При помощи коры деревья получают питательные вещества, поэтому без нее они могут высохнуть. Свидетелей происшествия просят сообщить об этом экологам или в полицию, пишет РИА «7 новостей».

Ранее в июле сообщалось, что неизвестные спилили сосны на территории Бесовского участкового лесничества в Ульяновской области. Ущерб государству составил более 130 тыс. рублей.