Эксперт оценил вероятность обрушения на Землю мощной солнечной бури

Прогнозировать долгосрочно солнечную активность невозможно, поэтому вызывают сомнение заявления о том, что текущий солнечный цикл должен достичь пика к 2025 году, обрушив на Землю мощную солнечную бурю, которая приведет к «интернет-апокалипсису». Об этом в разговоре с «Известиями» 13 июля сказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Во-первых, он отметил, что процессы, которые происходят на Солнце, люди могут представлять лишь теоретически. При этом, по его словам, нет гарантий, что наше представление и основанные на нем прогнозы верны.

«История наблюдений солнечной активности относительно невелика — систематические изучения, включающие и замеры радиации ведутся с начала ХХ века. В космических масштабах это очень немного, чтобы говорить о точных статистических закономерностях и о том, что, как пишут сегодня некоторые СМИ, что солнечный цикл ускорился», — заявил Пинаев.

Он обратил внимание, что сегодня установленными считаются 11-летний и 22-летний циклы солнечной активности. Однако, по его словам, это не значит, что нет более длинных циклов, которые могут влиять на интенсивность солнечной активности.

«Прогнозировать долгосрочно солнечную активность невозможно. Астрономы говорят, что более-менее надежные прогнозы составляются примерно на 10 дней», — подчеркнул Пинаев.

При этом, он отметил, что влияние солнечных бурь на человеческий организм мало изучено. По его словам, есть статистические данные, которые указывают на то, что есть люди, чувствительные к солнечным бурям. У них наблюдаются изменения давления (как понижение, так и повышение), а также общее ухудшение состояния и недомогание. Может наблюдаться неустойчивое психоэмоциональное состояние (обострение депрессивных состояний и посттравматических переживаний). Также повышается риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

«С точки зрения физиологии солнечные бури действительно могут влиять на человека как минимум потому, что человеческая кровь содержит огромное количество железа: любые изменения магнитного поля Земли потенциально могут ощущаться нашим организмом. И второй важный факт — мозговая деятельность: это некие электрические импульсы (сокращение мышц, работа нейронов и т.д.), которые тоже могу реагировать на изменения в геомагнитном поле Земли», — добавил эколог.

В свою очередь, доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяна Ледащева рассказала, что солнечные бури могут повлиять не только на состояние людей, но и на электронику.

«Временные изменения ионизации атмосферы ставят помехи беспроводным средствам связи (в том числе доступу в интернет). Например, сверхмощная вспышка на Солнце в марте этого года вызвала отключение коротковолнового радиовещания над Северной и Южной Америкой. В том числе под угрозой оказались современная телефонная связь и доступ в интернет», — напомнила Ледащева.

Она отметила, что возмущения магнитных полей могут быть причиной наведенного электричества, скачков напряжения, нарушений в электроснабжении. Однако причиной этих проблем могут быть не только солнечные бури, поэтому, по ее словам, объекты критической инфраструктуры обычно защищены от перепадов напряжения.

«То же касается высокотехнологичных сфер, таких как спутники — разработчики в курсе возможных проблем с солнечной активностью и предусматривают меры снижения рисков. И поэтому катастрофические прогнозы, такие как, например, прогноз шведского Saxo Bank на 2019 год о том, что солнечная буря уничтожит большую часть спутников над Западным полушарием или что будет нарушена энергетическая инфраструктура и настанет «конец света», пока не имеют обоснований, многие риски учтены», — подытожила Ледащева.

11 июля в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований заявили, что в 2025 году мощная солнечная буря может вызвать «интернет-апокалипсис».

По словам специалистов, солнечные бури содержат электромагнитные импульсы, которые могут вызвать разрушительные последствия для Земли, если они достаточно велики. Так, по их мнению, некоторые энергосистемы могут полностью разрушиться или отключиться.