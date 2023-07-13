В ГД призвали Роспотребнадзор проверить опасность водорослей вблизи Владивостока

Роспотребнадзор просят срочно проверить опасность водорослей вблизи Владивостока. Такой запрос в адрес главы службы Анны Поповой направил депутат Госдумы от региона, первый зампред комитета по энергетике Валерий Селезнев. Документ появился в распоряжении «Известий» 13 июля.

«Новость стремительно распространяется в различных новостных изданиях и в социальных сетях, что вкупе с сезоном отпусков и возросшим интересом к вышеупомянутому региону создает дополнительную напряженность для местных жителей и туристов. Убедительно прошу ввиду активного туристического сезона в кратчайшие сроки разъяснить, в какой мере вышеупомянутые микроводросли опасны для здоровья человека, а также какое воздействие они оказывают на санитарно-эпидемиологическую безопасность региона», — сказано в документе.

Ранее «Известия» сообщали, что ученые зафиксировали в море вблизи Владивостока появление микроводорослей псевдоницший, которые выделяют вредный токсин — домоевую кислоту. В организм человека она может попасть через употребление в пищу морских деликатесов.

Опасных концентраций в российских водах не обнаружено, но тенденция к увеличению их плотности существует, это связано с повышением температуры океана.