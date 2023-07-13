Опасные для мозга микроводоросли нашли вблизи Владивостока

Ученые Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН) зафиксировали вблизи Владивостока увеличение некоторых видов токсичного фитопланктона.

Специалисты провели многолетние исследования, изучая состав и распространение диатомовых водорослей — одноклеточных микроорганизмов, составляющих почти половину биомассы мирового океана.

В результате были обнаружены разновидности микроводорослей, которые продуцируют домоевую кислоту — токсичное вещество, которое воздействовать на нервную систему птиц и млекопитающих. Оно накапливается в моллюсках и ракообразных и может попасть в организм человека, поднявшись вверх по пищевой цепочке.

«В тяжелых случаях происходит потеря кратковременной памяти и токсикологические повреждения головного мозга у людей. У морских млекопитающих типичными симптомами отравления можно назвать судороги и тремор», — рассказала «Известиям» научный сотрудник Лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН Инна Стоник.

Ученый объяснила, что в окрестностях Владивостока много пляжей, зон отдыха и аквакультурных хозяйств, в которых разводят и перерабатывают морские культуры. Появление токсичного фитопланктона может нести для угрозу для этих объектов.

Аналогичные проблемы ученые отмечают и в других российских морях. Причину явления специалисты связывают с факторами, обусловленными глобальным потеплением: увеличением температуры воды, снижением солености морских вод, изменением океанических течений и так далее.

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Вот же яд: опасный для мозга планктон обнаружен в российских водах