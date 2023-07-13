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Опасные для мозга микроводоросли нашли вблизи Владивостока

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Ученые Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН) зафиксировали вблизи Владивостока увеличение некоторых видов токсичного фитопланктона.

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Специалисты провели многолетние исследования, изучая состав и распространение диатомовых водорослей — одноклеточных микроорганизмов, составляющих почти половину биомассы мирового океана.

В результате были обнаружены разновидности микроводорослей, которые продуцируют домоевую кислоту — токсичное вещество, которое воздействовать на нервную систему птиц и млекопитающих. Оно накапливается в моллюсках и ракообразных и может попасть в организм человека, поднявшись вверх по пищевой цепочке.

«В тяжелых случаях происходит потеря кратковременной памяти и токсикологические повреждения головного мозга у людей. У морских млекопитающих типичными симптомами отравления можно назвать судороги и тремор», — рассказала «Известиям» научный сотрудник Лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН Инна Стоник.

Ученый объяснила, что в окрестностях Владивостока много пляжей, зон отдыха и аквакультурных хозяйств, в которых разводят и перерабатывают морские культуры. Появление токсичного фитопланктона может нести для угрозу для этих объектов.

Аналогичные проблемы ученые отмечают и в других российских морях. Причину явления специалисты связывают с факторами, обусловленными глобальным потеплением: увеличением температуры воды, снижением солености морских вод, изменением океанических течений и так далее.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вот же яд: опасный для мозга планктон обнаружен в российских водах

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