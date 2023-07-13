Строительная люлька с рабочим рухнула на юго-востоке Москвы

Строительная люлька с рабочим упала на асфальт с высоты во время ремонта фасада одного из домов на юго-востоке Москвы. Об этом телеканал «360» сообщает в четверг, 13 июля.

К месту происшествия на Ставропольской улице в районе Люблино немедленно прибыла скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали, рассказал источник.

Накануне металлическая конструкция упала на рабочего на строительной площадке во Всеволожском районе Ленинградской области. Подъемник обрушился на 20-летнего мужчину с 12-го этажа на площадке ЖК «Янинский лес» в Янино-1. Мужчина погиб.

Ранее, 6 июля, рабочий умер во время ремонта лифта в жилом доме по улице Михневской на юге Москвы. Мужчину зажало во время ремонта лифта. 39-летний сотрудник коммерческой субподрядной организации скончался на месте, передает агентство городских новостей «Москва».