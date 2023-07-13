Подъемник упал на рабочего с высоты 12-го этажа на стройке в Ленобласти
ЧП произошло на строительной площадке во Всеволожском районе Ленинградской области. Там на рабочего упала металлическая конструкция. Сообщение о случившемся поступило в службу «112».
Телеканал «78» сообщает, что инцидент произошел 12 июля в 15:15 на площадке ЖК «Янинский лес» в Янино-1. Подъемник обрушился на 20-летнего мужчину с 12-го этажа.
Погибший был гражданином Таджикистана, который не был официально трудоустроен. Он занимался сбором строительного мусора.
По предварительным данным, лопнул штифт крепления трала подъемника, из-за чего он обрушился. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось о расследовании в Астрахани уголовного дела после падения рабочего с 19-го этажа строящегося дома. Его возбудили по факту нарушения техники безопасности, повлекшего гибель человека.