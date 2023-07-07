Дело возбудили после падения рабочего с 19 этажа новостройки Астрахани

В Астрахани расследуют уголовное дело после падения рабочего с 19-го этажа строящегося дома. Его возбудили по факту нарушения техники безопасности, повлекшего гибель человека.

Как пишет «Астрахань-24» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР, инцидент произошел утром 2 июня на улице Космонавтов. Погибший рабочий, как выяснили следователи, не имел права выполнять подобные работы на такой высоте.

Также специалисты установили, что на строительной площадке не были обеспечены необходимые меры безопасности. Так, там отсутствовали временные ограждения, не было креплений для работы на высоте.

Ранее, 7 июля, на территории предприятия «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области произошел взрыв. Это случилось во время проведения ремонтных работ. При происшествии шесть человек погибли, еще двое пострадали.