Рабочего насмерть зажало во время ремонта лифта в Москве

На юге Москвы рабочий умер во время ремонта лифта, рассказали 6 июля в столичной прокуратуре.

«В жилом доме по улице Михневская во время ремонта лифта зажало мужчину-рабочего. В результате 39-летний сотрудник коммерческой субподрядной организации скончался на месте», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

«Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует <…> ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — отмечено в сообщении надзорного ведомства.

9 июня стало известно о гибели рабочего в ходе монтажа лифтового оборудования в столице, а его коллега травмировал ноги. Кабина лифта сорвалась в шахту в доме на Штурвальной улице.