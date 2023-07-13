Эксперт объяснил рост товарооборота между Россией и Китаем

Рост товарооборота между Россией и Китаем естественен, поскольку происходит переключение с торговли, в первую очередь с Евросоюзом, на восточный сектор, в том числе КНР. Об этом рассказал «Известиям» 13 июля директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Ранее в этот день Главного таможенного управления Китая опубликовало на своем сайте данные, из которых следует, что товарооборот между двумя странами по итогам первого полугодия 2023-го увеличился на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $114,547 млрд.

«Структура типичная для российской торговли. Экспорт [из РФ] развивается в основном за счет сырьевых товаров и товаров не очень высокого передела, в какой-то мере готовых изделий. А из Китая [экспортируется] то, что [завозилось] из Европы, — замещение. И традиционный китайский экспорт — ширпотреб, а также теперь и промышленное оборудование в больших масштабах», — уточнил Данильцев.

По его мнению, постепенно темпы роста товарооборота будут менее выраженными, потому что такие резкие структурные сдвиги всегда дают подобный эффект. Однако развиваться товарооборот будет, добавил он.

«Опять же многое будет зависеть от цен на сырье, энергоносители. Сейчас они снизились, то есть в этом году будет явно за счет этого картинка менее выраженная, чем в прошлом году. Хотя объемы постепенно наращиваются, потому что логистика налаживается», — заключил он.

Ранее, 13 июля, банк «Точка» сообщил, что по итогам первого полугодия 2023 года среди стран — импортеров в РФ на первом месте оказался Китай (42% от общего объема ввоза товаров), на втором — Турция (13%), на третьем — Белоруссия (12%).

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 10 июля сообщила журналистам, что взаимный товарооборот между Китаем и Россией может превысить $200 млрд по итогам 2023 года. По ее словам, для этого есть основания.