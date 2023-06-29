Поставка на Восток: каждое пятое МСП стало продавать товары в Китай

Каждый пятый представитель российского малого и среднего предпринимательства (МСП) экспортирует товары, услуги или комплектующие в Китай. Показатель вырос в два раза с ноября 2020-го, сказано в исследовании НАФИ и ПСБ (есть у «Известий»). В основном в Китай везут продукты пищевой и деревообрабатывающей промышленности, а также одежду. Эксперты объясняют положительную динамику развитием взаимодействия между РФ и КНР, а также мерами господдержки. Кроме того, в последние годы увеличилась роль Белоруссии как экспортного коридора (с 33 до 36%), а торговля с Турцией выросла с 12 до 17%.

Фокус на Азию

Доля российских предпринимателей, которые поставляют товары, услуги или комплектующие в другие страны, снизилась с 16% в ноябре 2020 года (тогда последний раз проводилось аналогичное исследование) до 10% в мае 2023-го. Это следует из опроса, проведенного НАФИ и ПСБ. Там подчеркивается: из тех, кто торгует с зарубежными партнерами, процент компаний, которые ввозят товары в Китай, увеличился в два раза — с 10 до 21%.

Основными экспортными хабами для малого и среднего бизнеса остаются страны ЕАЭС: Белоруссия, Казахстан, Армения. Среди них растет только доля первой (36% против 33% ранее). При этом процент компаний, которые везут товары в Казахстан, снизился с 43 до 41%, а в Армению — с 13 до 10%.

В конце июня президент России Владимир Путин сообщил, что Белоруссия — первый по объему торговый партнер РФ в СНГ и четвертый в мире. По его словам, в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 12% и превысил 3 трлн рублей. Более чем на 70 млрд рублей вырос ввоз товаров в Россию из Белоруссии за счет машин и оборудования, продовольствия, химической, текстильной и иной продукции, отметил Владимир Путин.

Справка «Известий» В 2022 году в России количество экспортеров среди малых и средних предприятий превысило 62,5 тыс., что стало абсолютным рекордом, заявила на ПМЭФ-2023 генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. При этом прирост относительно 2021 года составил более 13%.

— Сейчас ведется «донастройка» мер поддержки экспорта для переориентации внешней торговли на рынки дружественных стран, — сообщила «Известиям» директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович.

Она напомнила, что в РФ сформирована национальная система поддержки для компаний, торгующих с иностранными партнерами. Например, бизнес может получить льготные кредиты на реализацию экспортных проектов, частичную компенсацию расходов или помощь в поиске потенциальных покупателей.

Дивный новый рынок

Рост доли МСП, поставляющих продукцию на китайский рынок, связан с развитием торговых отношений России и КНР, отметила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В Плеханова Екатерина Новикова.

— В первую очередь это переориентирование российской торговли, если на западные рынки выход малых отечественных предприятий был значительно затруднен, то восточный рынок оказался настроен более дружелюбно к нашему производителю, — отметила она.

Екатерина Новикова добавила, что в основном на экспорт идут продукты питания, одежда, товары деревообрабатывающей промышленности, но есть и попытки поставок промышленных товаров.

Китайский рынок огромен, на нем находится большое число платежеспособных потребителей, отметила директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова.

— Российские предприниматели, работающие на китайском рынке, отмечают востребованность поставок пиломатериалов, сельхозпродукции, продуктов питания, косметики и БАДов. Товары из РФ привлекательны для китайских потребителей в первую очередь из-за своей ценовой доступности и хорошего качества, — заявила она.

Среди трудностей при продвижении продукции из РФ на этом рынке эксперт называет сложности при получении необходимых разрешений и сертификатов, особенности межкультурной коммуникации с китайскими контрагентами, а также специфику вкусов потребителей в республике.

— Иногда производителям требуется разрабатывать продукцию специально для китайского рынка, не все готовы инвестировать в это дополнительные средства. Например, в КНР куда выше спрос на экспорт куриных лап, а не привычного для российского потребителя куриного филе, — пояснила Наталья Назарова.

Импортоснижение

В исследовании НАФИ и ПСБ также отмечается, что количество МСП, которые закупают товары в других странах, упало с 26 до 18%. Бизнес снизил импорт на фоне поиска альтернатив на отечественном рынке, а также в связи с ослаблением курса рубля, пояснили эксперты.

Те, кто продолжают ввозить товары, сместили фокус на азиатские страны. Более 70% предпринимателей импортируют из Китая, считая его основной страной для этих целей. Турция также набирает популярность, доля закупающихся там МСП выросла с 12 до 17%.

При этом около 9% представителей малого бизнеса продолжает импортировать товары, услуги или комплектующие из Европы (в ноябре 2020 года таких было 21%). В нынешних условиях это довольно высокий показатель, заявила старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ РАНХиГС Галина Баландина.

— Европа ввела много запретов на экспорт своих товаров в Россию. Несмотря на то что в основном под эти ограничения не попали потребительские товары, которые традиционно везут из-за границы МСП, многие компании отказались от торговли с Россией. Существенно затруднены расчеты за внешнеторговые сделки, изменилась логистика, — отметила она.

По словам кандидата экономических наук, эксперта МГО «Опоры России»‎ Вячеслава Белобжецкого, для МСП есть три вызова в торговле с Европой: трудности с платежами, доставкой, а также появление значительного количества конкурентов из других стран. Однако российские компании вполне успешно настраивают взаимодействие с новыми партнерами.