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Турция обогнала Белоруссию по ввозу товаров в Россию в 2023 году

Исследование: Китай, Турция и Белоруссия оказались в топ-3 стран-импортеров товаров в РФ
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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По итогам первого полугодия 2023 года среди стран-импортеров в РФ на первом месте оказался Китай (42% от общего объема ввоза товаров), на втором — Турция (13%), на третьем — Белоруссия (12%). Об этом говорится в исследовании компании «Точка», с которым ознакомились «Известия» 13 июля.

Эксперты отметили, что также в топ-5 импортеров вошли Гонконг и Казахстан, которые занимают 9% и 5% соответственно от общего объема импорта.

В аналогичный период прошлого года по этим показателям КНР также занимала первое место, но с меньшим объемом поставляемых товаров — 38%. На втором месте уверенно держалась Белоруссия (24%), в то время как доля Турции составляла 5%. При этом топ-5 замыкали две европейские страны — Нидерланды (3%) и Германия (3%).

«В этом году мы наблюдаем, как российские предприниматели переориентируются на товары турецких производителей. Особенно заметно это в категории одежды. Мы это связываем с тем, что в Турции производят качественную продукцию, которая может заменить ушедшие из РФ бренды. Многие турецкие бренды с помощью импортеров вышли на российский рынок и представили свою продукцию потребителям», — объяснила эксперт направления ВЭД в «Точке» Алена Панаско.

Среди товаров, которые чаще всего ввозят в Россию из других стран, аналитики назвали промышленное оборудование, запчасти, одежду, мебель, фурнитуру и текстиль.

«Год назад текстиль даже близко не входил в топ-5 товаров для импорта в РФ. Тогда этот рейтинг замыкали, как ни странно, пиломатериалы. В этом же году текстиль стал одной из основных категорий товаров для ввоза в страну из-за рубежа. Мы связываем это с тем, что Россия стала активно развивать торговые отношения с Турцией, которая знаменита своими тканями», — уточнила Панаско.

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Ранее, 26 мая, в сервисе «МойСклад» рассказали, что порядка 41% предпринимателей ввозит в РФ по параллельному импорту электронику, 34% — товары для дома, 31% — одежду и обувь, 25% — товары для детей, 18% — автотовары, 17% — товары для здоровья и красоты. В целом 17% представителей малого и среднего бизнеса в России продают товары из списка параллельного импорта.

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