Haval Jolion вновь стал самым продаваемым кроссовером в России

Китайский кроссовер Haval Jolion второй месяц подряд удерживает лидерство по продажам в сегменте кроссоверов, сообщают аналитики «Автостата».

По сравнению с июнем 2022 года продажи Jolion по итогам первого месяца лета 2023-го выросли в 5,7 раза и составили 4734 ед. ― это лучший результат в сегменте SUV.

На втором месте в рейтинге самых продаваемых на российском рынке кроссоверов и внедорожников расположился Chery Tiggo 7 PRO Max ― 4518 автомобилей. Тройку лидеров замыкает Geely Coolray с результатом 3284 проданных автомобиля ― это в четыре раза больше к июню прошлого года.

Кроме того, в топ-5 самых популярных в июне кроссоверов вошел Omoda C5, произведенный концерном Chery: автомобиль разошелся тиражом в 3066 экземпляров. На пятом месте разместился культовый российский внедорожник Lada Niva Travel, который выбрали 2955 покупателей: таким образом, классическая «Нива» продавалась в 4,2 раза лучше, чем в июне 2022 года.

Ранее, 7 июля, аналитики сообщили о трехкратном увеличении импорта легковушек в Россию за первые шесть месяцев 2023 года. С января по июнь в РФ импортировали 227,2 тыс. новых легковых авто, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также в страну в указанный период ввезли 220,1 тыс. подержанных легковушек ― это в 2,9 раза больше, чем за первые полгода 2022-го.

Новые легковые автомобили, как правило, привозят из Китая: доля КНР в июне составила 75,7% от общего количества. На втором месте среди стран-импортеров здесь оказался Казахстан (9,6%), а на третьем ― Киргизия (5,8%).