Импорт легковых автомобилей в Россию вырос более чем в три раза за полгода

Трехкратное увеличение импорта легковушек в Россию за первые шесть месяцев 2023 года отметили в пятницу, 7 июля, аналитики «Автостата».

С января по июнь в РФ импортировали 227,2 тыс. новых легковых авто, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также в страну в указанный период ввезли 220,1 тыс. подержанных легковушек ― это в 2,9 раза больше, чем за первые полгода 2022-го.

Новые легковые автомобили, как правило, привозят из Китая: доля КНР в июне составила 75,7% от общего количества. На втором месте среди стран-импортеров здесь оказался Казахстан (9,6%), а на третьем ― Киргизия (5,8%).

Что касается подержанных авто, их чаще всего импортируют из Японии (55,6% по итогам июня). На втором месте ― Армения (12,9%), на третьем ― Белоруссия (11,4%).

7 июля стало известно, что утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы будет проиндексирован с 1 августа 2023 года.

Представители Минпромторга отметили, что индексация утилизационного сбора коснется ввоза импортных новых и б/у автомобилей юридическими лицами, однако не затронет физических лиц, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. Для таких граждан продолжит действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу — 3,4 тыс. рублей за новые автомобили до трех лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше трех лет.