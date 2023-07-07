Автомобильный завод «Соллерс» во Владивостоке возобновит работу с 17 июля. Об этом «Известиям» 7 июля сообщили в пресс-службе компании.

На предприятии начнется выпуск пилотных партий новой линейки пикапов, которая будет продаваться на российском рынке под брендом Sollers.

Серийное производство и официальная презентация новых моделей пикапов состоится в начале сентября. Мы также рассчитываем в ближайшем будущем расширить линейку выпускаемых автомобилей на площадке во Владивостоке, переговоры на этот счет активно ведутся с потенциальными китайскими партнерами», ― заявили в пресс-службе автопроизводителя.

7 июля стало известно, что китайские пикапы JAC T6 начнут собирать на одном из российских заводов. JAC пока не раскрывает, где именно будут выпускать пикапы T6, однако известно, что они получат новый шильдик и название модели. Производство стартует уже в этом месяце.

JAC T6 на сегодняшний день представлен на российском рынке в двух версиях: с двухлитровым 177-сильным и 136-сильным двигателем такого же объема в паре с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией с приводом на обе колесные оси.