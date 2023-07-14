Выручка умных ассистентов «Яндекса» выросла на 172% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 6,1 млрд рублей в I квартале 2023-го. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе компании.

«На рост выручки повлиял стабильный спрос на умные устройства «Яндекса», в том числе умные телевизоры с «Алисой», — отметили в «Яндексе».

Умные колонки с «Алисой» представили конференции Yet Another Conference в 2018 году. Тогда же, в 2018 году, был представлен и «Яндекс Телефон» в интерфейсе которого «Алисе» отводилась главная роль. Помощник можно было спросить о погоде, пробках и так далее и вызывать его с заблокированного экрана — точно так же, как и аналог от Apple — Siri. Однако устройство не пользовалось популярностью — за год было продано всего около 20 тыс. девайсов.

В 2019 году компания показала новое устройство с «Алисой» — «Яндекс Станция Мини». Год спустя была выпущена модель «Яндекс Станция Макс». Она подключалась к телевизору при помощи HDMI и способна воспроизводить видео в разрешении 4К. Одной из особенностей «Алисы» стала глубокая интеграция с другим сервисом компании — «Кинопоиском».