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В Европе представили рестайлинговый купе-кроссовер Renault Arkana

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Фото: Renault
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На европейский рынок вышел обновленный купе-кроссовер Renault Arkana, сообщает пресс-служба группы компаний Renault 13 июля.

Главные изменения затронули переднюю часть Arkana: здесь изменился узор решетки радиатора, которая теперь будет окрашиваться в индивидуальный цвет в зависимости от окраски кузова. Аэродинамический обвес переднего бампера, ранее бывший прерогативой комплектаций RS Line и E-Tech Engineered, теперь получили версии Techno и Esprit Alpine. Кроме того, автомобиль теперь будет продаваться с обновленным логотипом. Задняя оптика Arkana получила небольшую тонировку.

Более экологичным стал салон автомобиля: теперь здесь применяются переработанные материалы. В зависимости от комплектации варьируется строчка сидений, дверных карт и сидений.

Arkana ― гибридный автомобиль. Модель поставляется с силовыми установками 140 и 160 л.с. с двигателями объемом 1,3 л, а также с 143-сильным мотором объемом 1,6 л.

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6 июля Peugeot представила обновленную версию второго поколения хетчбэка 208, европейского бестселлера 2021 и 2022 годов. Изменения претерпела оптика автомобиля, лишившаяся горизонтальных полос в блоках фар головного света. Вместо них 208-й приобрел по три световые полоски на каждом воздухозаборнике ― это оммаж гиперкару 9x8 для Ле-Мана, получивший название «световой коготь». Кроме того, изменилась и задняя оптика: теперь вертикальные секции освещения стали горизонтальными.

Интерьер автомобиля стал более благородным: теперь 208-й может похвастать отделкой из алькантары и другими, более качественными материалами. Также хетчбэк обзавелся новой медиасистемой с 10-дюймовым дисплеем.

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