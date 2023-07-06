Peugeot представила рестайлинговую версию бестселлера 208

Компания Peugeot представила обновленную версию второго поколения хетчбэка 208, европейского бестселлера 2021 и 2022 годов. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба концерна Stellantis.

Изменения претерпела оптика автомобиля, лишившаяся горизонтальных полос в блоках фар головного света. Вместо них 208 приобрел по три световые полоски на каждом воздухозаборнике ― это оммаж гиперкара 9X8 для Ле-Мана, получивший название «световой коготь». Кроме того, изменилась и задняя оптика: теперь вертикальные секции освещения стали горизонтальными.

Интерьер автомобиля стал более благородным: теперь 208 может похвастать отделкой из алькантары и другими, «более качественными» материалами. Также хетчбэк обзавелся новой медиасистемой с 10-дюймовым дисплеем.

Электромобиль e-208, помимо эстетических изменений, стал более практичным за счет увеличившегося на 60 км запаса хода: теперь на одной зарядке электрокар может преодолеть 400 км. Также Peugeot представила новые гибридные версии 208 с двигателями мощностью 100 и 136 л.с.

Цена на обновленный бестселлер во Франции начинается от €17,7 тыс. (примерно 1,76 млн рублей).

5 июля немецкий автопроизводитель Volkswagen представил обновленную версию кроссовера T-Cross. Рестайлинговая версия кроссовера получила новую матричную оптику, передний бампер и решетку радиатора. В задней части T-Cross может похвастать обновленными фонарями и дизайном бампера. В результате обновления кроссовер стал длиннее на 27 мм ― теперь его длина составляет 4135 мм.

Также изменилась конструкция приборной панели ― теперь она представлена в виде семидюймового дисплея. На центральной консоли расположился 9,2-дюймовый экран мультимедиасистемы. Пересмотрена эргономика управления блоком климат-контроля ― теперь регулировка температуры воздуха осуществляется с помощью сенсорных кнопок.