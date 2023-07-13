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Лихачев заявил, что у РФ были данные о подготовке Киевом удара по ЗАЭС

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Фото: ТАСС/Коновалов Алексей
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У России была информация, что Киев готовит ракетный удар по Запорожской АЭС. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев с в четверг, 13 июля.

По его словам, об этом свидетельствуют разведданные российской армии и показания попавших в плен украинских диверсантов. Последние утверждали, что шла подготовка к бомбардировке.

При этом украинская сторона распространяла заявления о якобы подготовке Вооруженными силами России подрыва ЗАЭС.

«Надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв станции, когда у тебя там работает 3,5 тыс. человек непосредственно каждый день, да еще и очень значимая часть людей, собственно, приехавших со всей России, для того, чтобы помочь в этот момент и с технологическими вопросами на станции, и с вопросами ее безопасности, и с вопросом развития города Энергодар» — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

В результате все, кто пытался устроить провокацию с минированием на энергообъекте, были «выведены» на чистую воду усилиями МАГАТЭ, добавил Лихачев.

«Там сегодня четыре человека трудятся (специалисты МАГАТЭ. — Ред.) непосредственно на территории станции, им были продемонстрированы соответствующие помещения, и они сделали абсолютно точный вывод, что станция не носит признаков минирования», — заключил глава «Росатома».

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Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ФСБ перехватила украинских диверсантов, целью которых была атака на ЗАЭС. По его словам, террористов готовили в Германии британские инструкторы.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня сообщил о якобы получении от Службы безопасности страны информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.

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