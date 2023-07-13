Психолог дала советы по планированию качественного отпуска

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина 13 июля рассказала «Известиям», какие моменты стоит учитывать в планировании отпуска, чтобы сделать его насыщенным и выйти из него максимально отдохнувшим, а также каких ошибок следует избегать.

Она отметила, что отпуск — это время, которое можно посвятить себе и своим близким, отдохнуть от забот и привести в порядок мысли. Однако бывает так, что человек выходит из отпуска еще более уставшим. Чтобы этого избежать, стоит учитывать ряд моментов.

Так, по словам психолога, если в путешествие отправляется семья, то лучше заранее обсудить пожелания каждого. Своевременный поиск компромисса поможет устроить всё так, чтобы каждый смог получить заряд положительных эмоций.

«Если отпуск планируется с детьми, то, как правило, основная забота родителей — их безопасность и комфорт. Следует помнить, что если младшим школьникам интереснее проводить время вместе с родителями, то подростки предпочитают компанию сверстников в обстановке, отвечающей их увлечениям. Составляя планы на отпуск, не забывайте также соотносить их со своими физическими и финансовыми возможностями. В попытке посетить как можно больше достопримечательностей, есть риск превратить созерцание красот в гонку с целью как можно быстрее все успеть. Одно из главных преимуществ отпускного периода — свобода, поэтому постарайтесь не ставить себе жестких рамок», — посоветовала Игонина.

Также она отметила что, выбирая место и длительность отдыха, необходимо обратить внимание на условия пребывания и доступность медицинской помощи, а в случае необходимости можно оформить страховку.

Залогом ментального здоровья, по словам психолога, также является грамотная приостановка рабочего процесса. Примерно за месяц до начала отпуска она рекомендовала проверить все имеющиеся дела и поручения и либо завершить их, либо передать коллегам. Также по возможности отключить на время деловые чаты или оставить телефон со служебными контактами дома.

Еще один важный момент, который упомянула Игонина, — избегать конфликтного общения во время отпуска.

«Будьте гибкими и уступчивыми по отношению к близким. В тот момент, когда захочется отстоять собственную точку зрения, задайте себе вопрос: «Ты хочешь быть прав или счастлив?» Имейте в виду, что даже мелкие придирки способны все испортить. Старайтесь быть доброжелательными и открытыми к диалогу. Откажитесь от задачи заранее просчитать «идеальный» отпуск: попытки предусмотреть все форс-мажоры и сложности могут спровоцировать тревогу и ненужные переживания. В некоторых случаях лучше положиться на способность действовать по обстоятельствам, тем более порой именно непредвиденные ситуации, возникающие в отпуске, могут стать самыми запоминающимися и приятными моментами», — посоветовала психолог.

Также, по ее словам, важно заранее продумать, что взять с собой в отпуск.

«Чтобы оставаться в хорошем настроении, подберите для себя удобную и комфортную одежду и аксессуары. Вне зависимости от того, какой вид отдыха предпочтительнее, не отказывайтесь от предметов гардероба, которые вам нравятся», — отметила Игонина.

При этом она посоветовала не брать с собой большое количество нарядов и приготовить те вещи, которые будут необходимы: солнцезащитный крем, дождевик, термобелье или средство от насекомых.

«Собирая чемодан, учитывайте культурные особенности того региона, куда отправляетесь. Заранее положите зарядные устройства для гаджетов. Также будет не лишним иметь с собой некоторый запас наличных», — подытожила специалист.

Ранее сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и выяснили, сколько дней отпуска нужно россиянам для полноценного восстановления сил. По мнению 88%, минимальная продолжительность отпуска должна составлять не менее двух-четырех недель. Результатами опроса эксперты сервиса поделились с «Известиями» 27 июня.