Мать отравившегося в детсаду в Приамурье малыша рассказала подробности ЧП

Мать одного из 17 малышей, отравившихся в садике «Золотая рыбка» в Амурской области, в четверг, 13 июля, рассказала «Известиям» о произошедшем.

Женщина сообщила, что всё началось 8 июля. Работники учреждения позвонили нескольким родителям с просьбой забирать детей, потому что они температурят. Остальных малышей, в том числе ребенка собеседницы, было решено оставить в саду до вечера.

По ее словам, ночью в тот же день у ребенка поднялась температура и не сбивалась, несмотря на прием жаропонижающих. На следующий день медики назначили пострадавшему противовирусное лекарство, после приема которого ребенок начал жаловаться на боль во рту.

«Всё это время воспитатель и заведующая интересовались, как чувствует себя ребенок. Я всё объясняла. Сперва думала, что перегрелись дети. Но потом у нас появились язвы во рту. Мы опять, во второй раз, побежали уже в приемный покой. Нам сказали, что, возможно, это энтеровирус. Но причем другим таким же заболевшим детям ставили и гнойную ангину, и стоматит, и просто перегрев, какое-то воспаление. И лечение назначалось абсолютно разное всем», — уточняет родитель.

Затем, 10 июля, у всех заболевших детей взяли мазки и поставили окончательный диагноз: энтеровирус.

О массовом отравлении стало известно 13 июля. По последним данным, 17 малышей проходят курс лечения на дому, госпитализированных нет.

Райчихинским городским судом было принято решение признать виновным руководство учреждения в совершении административного правонарушения и остановить работу детсада на срок 60 суток.