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Турагент объяснил причину роста стоимости туров в Турцию

Турагент Гажиенко: туры в Турцию подорожали из-за инфляции и обесценивания нацвалюты страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В этом году российские туристы столкнулись со значительным ростом стоимости туров в Турцию. О причинах сложившейся ситуации «Известиям» 13 июля рассказал владелец международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко.

«Статистика продаж говорит, что 70–75% российских туристов, отправляющихся летом за границу, выбирают Турцию в качестве места своего отдыха. Это является важным показателем, который подчеркивает популярность этой страны среди россиян», — отметил Гажиенко.

Тем не менее, по его словам, резкий рост цен сильно повлиял на планы многих отдыхающих. В первую очередь, как объяснил эксперт, к повышению стоимости привела внутренняя инфляция в Турции и обесценивание национальной валюты.

«Одной из основных причин является высокая инфляция в Турции. Быстрое обесценивание турецкой лиры делает товары и услуги дороже для отельеров, которые должны удерживать качество своего сервиса на прежнем уровне. Исправить эту ситуацию возможно только путем повышения цен», — заявил он.

Кроме того, по словам Гажиенко, влияние на рост стоимости оказали изменения воздушных коридоров и санкции.

«Это привело к увеличению времени полета в Турцию на час или полтора. К тому же не стоит забывать и о санкциях на российские авиакомпании, которые также оказали влияние на изменение расходов. Всё это в совокупности с инфляцией внутри страны стало причиной подорожания туров на 40–50% по сравнению с предыдущим годом», — объяснил эксперт.

Поминай лихом: туры в Турцию и Египет за год подорожали на 50%
Самым дешевым зарубежным направлением июля стали ОАЭ

6 июня вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян сообщил, что турецкие отели и авиакомпании подняли цены для российского рынка, оставив их прежними для европейцев. Он отметил, что местный турбизнес понимает безальтернативность отдыха в Турции для россиян, которые больше не могут поехать на море на Кипр, в Грецию и другие европейские страны.

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