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Турагент рассказал о завышении турецкими отелями цен для россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Турецкие отели и авиакомпании подняли цены для российского рынка, оставив их прежними для европейцев, рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

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По его словам, местный турбизнес понимает безальтернативность отдыха в Турции для россиян, которые больше не могут поехать на море на Кипр, в Грецию и другие европейские страны. В 2019 году по этим направлениям отдыхали сотни тысяч российских путешественников.

«Турецкие отели подняли цены в евро для российских партнеров в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Для западного рынка они так не сделали по одной-единственной причине: Кипр и Греция в отсутствие российских туристов вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто выберут направление подешевле», — рассказал Мкртчян.

За счет повышения цен для россиян турки попытались избежать убытков, но туристы такого маневра не оценили: часть даже очень популярных турецких отелей сейчас стоит недозагруженная, отметил эксперт.

«Были и случаи откровенного мухлежа. В апреле люксовые турецкие гостиницы якобы «вставали на стоп» на летние даты, чтобы убедить всех, что у них высокая загрузка. Сейчас эти номера волшебным образом снова в продаже», — отметил Мкртчян.

Он посоветовал туристам не торопиться с бронированием путешествий в Турцию на июль и август, поскольку цены еще могут снизиться, как это произошло с июнем. По словам Алексана Мкртчяна, заметно отличаются и цены на авиабилеты. Так, добраться в Анталью из Германии сейчас можно в четыре раза дешевле, чем из России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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