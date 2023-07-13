ФСБ задержала переводившего средства для ВСУ трансгендера из Орловской области

ФСБ задержала за госизмену россиянина из Орловской области, сменившего пол. Он переводил средства для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России», — сказано в сообщении.

Задержанный, изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, является активистом ЛГБТ-движения, волонтером правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо» (признан в РФ иностранным агентом) и администратором тематического антироссийского информационного ресурса.



Установлено, что он осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ, уточнили в ФСБ.



В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающая наказание до 20 лет лишения свободы или до пожизненного заключения.



Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

До этого, 11 июля, силовики задержали за госизмену уроженца Пермского края. Мужчина перевел деньги на счет кредитно-финансовой организаций Украины в целях приобретения для украинской армии беспилотных авиационных систем, тепловизоров и другой техники, что расценивается как ущерб безопасности России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).