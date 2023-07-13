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ФСБ задержала переводившего средства для ВСУ трансгендера из Орловской области

ФСБ задержала за госизмену трансгендера из Орловской области, переводившего средства для ВСУ
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Фото: ЦОС ФСБ России
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ФСБ задержала за госизмену россиянина из Орловской области, сменившего пол. Он переводил средства для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России», — сказано в сообщении.

Задержанный, изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, является активистом ЛГБТ-движения, волонтером правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо» (признан в РФ иностранным агентом) и администратором тематического антироссийского информационного ресурса.

Установлено, что он осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ, уточнили в ФСБ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающая наказание до 20 лет лишения свободы или до пожизненного заключения.

Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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До этого, 11 июля, силовики задержали за госизмену уроженца Пермского края. Мужчина перевел деньги на счет кредитно-финансовой организаций Украины в целях приобретения для украинской армии беспилотных авиационных систем, тепловизоров и другой техники, что расценивается как ущерб безопасности России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).

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